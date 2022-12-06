Жители Самары пошили универсальные плащ-палатки для бойцов СВО

Плащ легко можно убрать в нагрудный карман - подсумок-чехол / Фото: фонд "Звезда и Лира"

Жители Самары продолжают оказывать поддержку землякам — бойцам СВО. Участники проекта «Территория моды» пошили военным универсальные плащ-палатки. Об этом сообщает фонд «Звезда и Лира».

— Полным ходом идет пошив плащей для наших военных. Легкий плащ шьем из Оксфорд 210 с пу пропиткой. Швы проклеиваем. Первая партия плащей далась сложнее и дольше, чем планировали, но дело налаживается, — поделился на своей странице в соцсети директор компании «Территория моды» Виталий Сылка.

Плащ можно использовать поверх амуниции, в качестве навеса или палатки. У него есть нагрудный карман, который одновременно является подсумкой. Когда необходимость в плаще отпадает, его можно легко сложить в этот компактный чехол.

По словам Виталия, сейчас в разработке находится вариант усиленного плаща из Оксфорд 600. Образцы уже прошли тестирование в реальных условиях. Осталось только внести доработки в документацию.

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