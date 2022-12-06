Мэр Самары Елена Лапушкина вошла в состав Госсовета РФ

Ранее Елена Лапушкина входила в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Самары Елена Лапушкина вошла в состав Госсовета Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Информацию сообщили в городской администрации.

Утверждение кандидатуры Елены Лапушкиной стало возможным, в том числе, благодаря рекомендациям главы региона Дмитрия Азарова. Губернатор Самарской области возглавляет комиссию Госсовета в направлении «Культура».

Напомним, Елена Лапушкина работает в органах местного самоуправления с 1992 года. С 2017 по 2018 год она входила в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. В тот же период Лапушкина возглавила Самару.

Помимо главы областной столицы, в состав Госсовета вошли еще два мэра и восемь губернаторов.

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