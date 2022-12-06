Стало известно, кто виноват в банкротстве самарского «Родника»

Выплатить многомиллионные убытки должны будут пять фигурантов дела / Фото: rodnik-samara.ru

Стало известно, кто виноват в банкротстве ООО «Самарский комбинат «Родник». В числе тех, кто понесет субсидиарную ответственность, значатся пять фигурантов. Такое решение вынес арбитражный суд Самарской области.

Так, служители Фемиды установили вину бывшего гендиректора «Родника» Павла Сметаны и двух подконтрольных ему фирм — ООО «Кристалл-Лефортово» и ООО «РегионБизнесКонтакт». Суммы убытков, которые они должны выплатить, пока не определены. Как пишет Волга Ньюс, субсидиарную ответственность также понесут другой экс-руководитель предприятия — Вячеслав Дормидонтов и ликвидатор АО «Актив» Александр Гринкевич. Их обязали выплатить 888,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что незадолго до банкротства менеджеры комбината подписали договоры цессии, что привело к передаче права требования за поставленную продукцию АО «Актив». Таким образом, из «Родника» вывели более 3,3 млрд рублей.

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