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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:36

Самарский политех проведет День открытых дверей 10 декабря 2022 года

Абитуриенты смогут познакомиться с направлениями
Алена ПРОВКИНА
В областной столице пройдет день открытых дверей одного из вузов

В областной столице пройдет день открытых дверей одного из вузов

В Самаре и области абитуриенты смогут посетить День открытых дверей политехнического университета. Мероприятие запланировано на 10 декабря 2022 года.

По сообщению пресс-службы университета, представители вуза расскажут об актуальных программах, а также о том, как будет проходить обучение, в том числе о научной и социальной сфере. Абитуриентам ответят на все интересующие вопросы и о процедуре приема и зачисления.

После общеуниверситетского дня, будущие студенты пообщаются с деканами. В мероприятие примет участие проректор Евгений Франк и секретарь приемной комиссии Виктория Шурыгина. Начало мероприятия в 12:00

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