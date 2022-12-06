Появился прогноз погоды на новогоднюю ночь-2023 в Самаре

Погода на Новый год обещает быть умеренно морозной и немного снежной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появился предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь и последующие праздничные дни в Самаре. По данным сайта Gismeteo, жителей областной столицы ждут небольшой снег и слабые морозы с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года.

Так, днем 31 декабря 2022 года в Самаре ожидается -4 градуса. К ночи температура воздуха может понизиться до -10 градусов. Возможен небольшой снег. Первый день нового года обещает быть теплее — до -1 градуса. Не исключены небольшие осадки.

Со 2 по 8 января 2023 года в Самаре в дневное время ожидается от -2 до -9 градусов, по ночам — от -4 до -15 градусов. В течение всей этой недели прогнозируется небольшой снег. Отметим, пока это только долгосрочный прогноз. Погода еще может измениться. Максимально точно определить, какой будет новогодняя ночь, можно будет только за несколько дней до 31 декабря 2022-го.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал