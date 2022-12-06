Пять дворов обновят в Железнодорожном районе Самары в 2023 году

Работы будут выполнены в рамках нацпроекта. Фото: администрация Самары

На следующий год в Самаре продолжится работа по благоустройству дворовых территорий. В частности, обновление коснется пяти дворов Железнодорожного района. Информацию сообщили в администрации города.

– В рамках благоустройства планируется ремонт внутриквартальных проездов, обустройство парковочных карманов, тротуарных дорожек. Во дворах появятся детские и спортивные комплексы, урны, скамейки и ограждение. Будет выполнено освещение и озеленение, – рассказали в мэрии Самары.

Дворы, в которых будут выполнены работы, находятся по следующим адресам: ул. Рабочая, 85; ул. Спортивная, 12, 14; ул. Гагарина, 29; ул. Гагарина, 41; ул. Революционная, 143, 145, 145А, 147.

Подрядчик уже определен, все контракты заключены, отмечают городские власти.

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