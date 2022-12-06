Презентация арт-объекта состоится в конце декабря.
У здания Фабрики-Кухни в Самаре появится необычный арт-объект «Супрематический куб». Его автором выступил известный российский художник Николай Полисский. Информацию озвучили в Самарском филиале Третьяковской галереи.
– Филиал самарской Третьяковки и Альфа-Банк запускают новую традицию. Каждый год перед зданием Фабрики-кухни будут устанавливаться арт-объекты современных российских художников. Автор первого из них – Николай Полисский, – рассказали в филиале Третьяковки.
Арт-объект будет создан из древесины, доставленной специально из леса Никола-Ленивца. Работа над ним уже ведется. Открытие состоится в 19:00 20 декабря 2022 года.
Помимо этого, Альфа Банк и Третьяковка организуют в Самаре интересную программу, участников которой ждут лекции об искусстве в городской среде. Мероприятия пройдут в январские праздники.
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