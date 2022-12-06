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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:54

В Самаре около Третьяковской галереи установят футуристический арт-объект Николая Полисского

Стало известно, что устанавливают около Фабрики-Кухни в Самаре в декабре 2022 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Презентация арт-объекта состоится в конце декабря.

Презентация арт-объекта состоится в конце декабря.

У здания Фабрики-Кухни в Самаре появится необычный арт-объект «Супрематический куб». Его автором выступил известный российский художник Николай Полисский. Информацию озвучили в Самарском филиале Третьяковской галереи.

– Филиал самарской Третьяковки и Альфа-Банк запускают новую традицию. Каждый год перед зданием Фабрики-кухни будут устанавливаться арт-объекты современных российских художников. Автор первого из них – Николай Полисский, – рассказали в филиале Третьяковки.

Арт-объект будет создан из древесины, доставленной специально из леса Никола-Ленивца. Работа над ним уже ведется. Открытие состоится в 19:00 20 декабря 2022 года.

Помимо этого, Альфа Банк и Третьяковка организуют в Самаре интересную программу, участников которой ждут лекции об искусстве в городской среде. Мероприятия пройдут в январские праздники.

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