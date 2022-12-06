В Самарской области пройдет новогодняя ярмарка, на которой предприниматели смогут представить свою продукцию

Предприниматели смогут представить свои товары на ярмарке

В Самарской области самозанятые могут воспользоваться поддержкой специального налогового режима. Власти также помогают предпринимателям открыть ярмарки с продукцией.

В губернии создают условия для развития проектов самозанятых. Это возможно благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Отмечают, что региональный центр «Мой бизнес» помогает в организации маркетов с 2020 года. Ярмарки стали традицией в поддержке начинающих предпринимателей. За время их проведения 250 самозанятых стали участниками, а количество посетителей превысило 10 тысяч человек.

На данный момент ведут прием заявок, чтобы организовать новогоднюю ярмарку, которая будет приурочена к визиту Деда Мороза. Он прибудет в регион 10 декабря 2022 года в рамках масштабной акции ОАО «РЖД». На Комсомольской площади рядом с вокзалов в областной столице пройдет ярмарка подарков и сувениров

Стать участниками смогут предприниматели, которые официально зарегистрированы в Самарской области. Подать заявку можно до 7 декабря на официальном сайте. Финальный список резидентов опубликуют 8 декабря 2022 года.

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