Карта жителя Самарской области «научилась» открывать «умные» домофоны

К карте жителя можно будет привязать до двух ключей от домофона с разных адресов Фото: правительство Самарской области

У карты жителя Самарской области появилась новая полезная функция. Теперь она может открывать «умные» домофоны компании «Цифрал-Сервис». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Возможность использовать карту жителя Самарской области в качестве ключа от домофона — это очередной, но не последний этап развития проекта. В 2023 году мы планируем реализовать еще несколько сервисов на базе карты, — отметил глава регионального департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Подключить новый сервис можно только на сайте. К карте жителя можно будет привязать до двух ключей от домофона с разных адресов. Услуга предоставляется бесплатно, если у абонента нет задолженности. Подробнее можно узнать по телефону (846) 379-00-11, в группе проекта «Карта жителя Самарской области» или в паблике компании «Цифрал-Сервис».

Напомним, проект «Карта жителя Самарской области» запустили в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Владельцами новых карт стали уже более 40 тысяч жителей региона. Им доступны несколько услуг: оплата проезда в общественном транспорте, покупки с выгодой, получение госуслуг в электронном виде.

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