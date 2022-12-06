Размер социальных выплат хотят увеличить в Самарской области в 2023 году

В регионе хотят увеличить выплаты детям-сиротам, ветеранам и участникам боевых действий / Фото: Юлия Рубцова

В Самарской области в 2023 году планируют увеличить размер ряда выплат. Изменения затронут детей-сирот, ветеранов труда, инвалидов боевых действий. Также в регионе хотят ввести новые льготы для участников СВО. Об этом стало известно во вторник, 6 декабря 2022 года, на заседании облправительства под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Так, с 1 января 2023 года в Самарской области намерены увеличить ежемесячную выплату на содержание детей-сирот в семьях опекунов — до 12 051 рубля на каждого ребенка. На следующий год в бюджете предусмотрено на эти цели 968,3 млн рублей.

Кроме того, с 1 января 2023 года планируют проиндексировать размер ЕДВ ветеранам Великой Отечественной войны — труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам (на 6,2%). Также будет увеличен размер ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших бойцов. Общая сумма поддержки этим категориям граждан на следующий год составит 218 млн рублей.

Помимо этого, на 6,2% будет увеличена разовая выплата ко Дню Победы тем, кто родился в СССР с 3 сентября 1927 по 3 сентября 1945 года. Общая сумма выплат в 2023 году составит 11,5 млн рублей.

— Сейчас решение об индексации принимаем. Но к этому вопросу нам надо будет вернуться в первом квартале 2023 года, по итогам исполнения текущего годового бюджета, — сказал Дмитрий Азаров.

На заседании правительства региона также обсудили расширение списка получателей выплат в рамках социальной газификации. Эту льготу хотят распространить на инвалидов боевых действий, участников СВО, членов их семей и продлить ее действие до 2025 года.

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