В Самаре из-за массовой аварии у рынка «Караван» пострадали три человека

Серьезная авария произошла на Московском шоссе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре произошла серьезная массовая авария в районе рынка «Караван». Столкнулись четыре транспортных средства.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, серьезное столкновение зафиксировали на Московском шоссе. Отмечают, что столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции оперативно прибыли на место и оказали помощь пострадавшим. Место аварии оградили и помогли обеспечить беспрепятственный проезд.

Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливают обстоятельства происшествия. За медицинской помощью уже обратились три пассажира автобусов. Подробности уточняют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.