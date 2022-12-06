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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 15:46

В Самаре из-за массовой аварии у рынка «Караван» пострадали три человека

Появилась предварительная информация
Алена ПРОВКИНА
Серьезная авария произошла на Московском шоссе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Серьезная авария произошла на Московском шоссе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре произошла серьезная массовая авария в районе рынка «Караван». Столкнулись четыре транспортных средства.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, серьезное столкновение зафиксировали на Московском шоссе. Отмечают, что столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции оперативно прибыли на место и оказали помощь пострадавшим. Место аварии оградили и помогли обеспечить беспрепятственный проезд.

Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливают обстоятельства происшествия. За медицинской помощью уже обратились три пассажира автобусов. Подробности уточняют.

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