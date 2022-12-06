В Самарской области специалистам удалось спасти лебедя, запутавшегося в леске

Малыш находится в тепле. Фото: национальный парк "Самарская Лука"
В Самарской области специалисты отмечают «лебяжий бум». В регионе некоторые птицы остались на зимовку.
По информации национального парка «Самарская Лука», 6 декабря 2022 года сотрудники парка и ветеринары смогли помочь лебедю. Птица запуталась в леске на акватории канала в микрорайоне Шлюзовой. Спасательная операция прошла успешно. Птенец был почти обездвижен и начал вмерзать в лед. Своевременная помощь позволила освободить птицу из ледяного плена.
Пострадавшего доставили в «Дом Айболита», где специально для него подготовили теплый вольер. Сейчас малыш набирается сил. Лебедь-шипун находится в Красной книге региона.
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