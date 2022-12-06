В Самарской области специалистам удалось спасти лебедя, запутавшегося в леске

Малыш находится в тепле. Фото: национальный парк "Самарская Лука"

В Самарской области специалисты отмечают «лебяжий бум». В регионе некоторые птицы остались на зимовку.

По информации национального парка «Самарская Лука», 6 декабря 2022 года сотрудники парка и ветеринары смогли помочь лебедю. Птица запуталась в леске на акватории канала в микрорайоне Шлюзовой. Спасательная операция прошла успешно. Птенец был почти обездвижен и начал вмерзать в лед. Своевременная помощь позволила освободить птицу из ледяного плена.

Пострадавшего доставили в «Дом Айболита», где специально для него подготовили теплый вольер. Сейчас малыш набирается сил. Лебедь-шипун находится в Красной книге региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.