Губернатор Самарской области намерен сменить руководство регионального ДОСААФ

Претензии возникли, в том числе, из-за конфликтов самарского ДОСААФ с общественниками. Фото: правительство Самарской области

Глава областного ДОСААФ Александр Чернышев может покинуть должность после жесткой критики со стороны губернатора Дмитрия Азарова. Об этом стало известно на заседании регионального кабмина. Выяснилось, что ранее руководитель реготделения попросил предоставить дополнительные субсидии. Средства планировалось направить на закупку имущества для общественного движения «Рокот Самара» и региональной спортивной общественной организации «Федерация страйкбола Самарской области». При этом качество работы с общественниками в последнее время оставляло желать лучшего.

– У меня столько жалоб на ДОСААФ не было никогда! Их количество увеличилось только с вашим приходом к руководству, – обратился к Александру Чернышеву глава региона. – ДОСААФ гоняет «Рокот» – людей, которые занимаются важным делом бесплатно, не требуя средств на оснащение и транспортировку. А вы то места для них не находите, то хотите выставить аренду. Александр Павлович, вы главного не понимаете, зачем вы там нужны.

Предложение о предоставлении дополнительной субсидии было направлено на доработку. Вопрос с работой ДОСААФ также взят на контроль: Дмитрий Азаров поручил руководителю департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александру Винникову провести проверку. Он также отметил, что уже обратился к главе Всероссийского общества ДОСААФ с вопросом о снятии полномочий руководителя реготделения с Александра Чернышева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.