В Самаре предъявили обвинение замглавы Жигулевска за посредничество во взятке в 23 млн рублей

Обвинения предъявили также депутату Думы Жигулевска за мошенничество и местному жителю за дачу взятки. Фото: СУ СК по Самарской области

Заместитель главы администрации Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам Игорь Смурага обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Напомним, замглавы в качестве посредника получил от представителя ООО взятку в размере 23 миллионов рублей из ранее оговоренных 30 миллионов рублей. Деньги предназначались за снижение недоимки по налогам и сборам организации. Обвинения предъявили также депутату Думы Жигулевска за мошенничество и местному жителю за дачу взятки.

— По версии следствия, Игорь Смурага передал 14 миллионов рублей еще двум людям для дальнейшей передачи их сотрудникам налоговых органов, а 9 миллионов оставил себе за посредничество, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Однако посредники замглавы оставили 14 миллионов рублей себе и решили не передавать их налоговикам. В настоящее время завершается расследование уголовного дела, скоро его направят в суд.

Депутат Думы Жигулевска был задействован в еще одном эпизоде передачи взятки. В 2021 году он передал через посредника 40 тысяч рублей сотруднику ГИБДД за прием теоретического экзамена на права без фактической проверки.

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