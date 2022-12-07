Почетный гражданин Самарской области Владимир Ощепков отмечает 90-летие 7 декабря

Профессор вырастил высококлассных музыкантов, которые продолжают традиции мирового и отечественного искусства. Фото: историческая-самара.рф

Сегодня, 7 декабря, почетный гражданин Самарской области Владимир Ощепков отмечает 90-летие. С юбилеем заслуженного работника культуры РФ поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Владимир Ощепков почти сорок лет занимал пост декана музыкального факультета Куйбышевского государственного педагогического института. Профессор вырастил высококлассных музыкантов, которые продолжают традиции мирового и отечественного искусства.

— Благодаря яркому таланту, мастерству, высокой работоспособности, порядочности Вы снискали заслуженный авторитет, уважение и любовь. Ваше имя и деятельность являются гордостью нашего региона и российской культуры в целом, — поздравил Дмитрий Азаров.

Также глава региона поблагодарил Владимира Ощепкова за укрепление культурного потенциала Самарской области и пожелал здоровья, неисчерпаемого запаса сил, мира, благополучия.

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