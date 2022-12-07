В Самаре пациенты поликлиники №3 проходят диспансеризацию в новых условиях

Поликлиника заметно преобразилась в рамках нацпроекта. Фото: Минздрав Самарской области

Пациенты поликлинического отделения №4 Самарской городской поликлиники №3 проходят диспансеризацию в новых условиях. Все благодаря работам, проведенным в учреждении в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В поликлинике выполнили комплексный ремонт и внедрили принципы бережливого производства.

– Благодаря этому были созданы комфортные условия для пациентов и специалистов. Время ожидания приема сократилось, а переход подразделения на электронный документооборот стал заметно быстрее, – рассказали министерстве здравоохранения Самарской области.

Как пояснил главврач поликлиники №3 Александр Максимов, реализация проекта длится с 2019 года. За это время удалось обновить все педиатрические отделения. Они расположены на улицах Дачной, Самарской, Молодогвардейской.

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