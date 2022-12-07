Место прибытия и отправления «Ласточки» изменится на станции Самара 10 декабря

Пассажиров попросили заблаговременно планировать свои поездки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящую субботу, 10 декабря, изменится место прибытия и отправления скорых пригородных поездов «Ласточка» по маршрутам Самара – Тольятти и Самара – Сызрань.

— Они будут прибывать и отправляться с 5 платформы 8 пути, пройти к составу можно через зал ожидания железнодорожного вокзала Самара (аппарель, 3 этаж), — рассказали в Куйбышевской железной дороге.

Изменения вводятся по техническим причинам. Во все остальные дни «Ласточка» будет по-прежнему прибывать и отправляться с 1 платформы. Пассажиров попросили заблаговременно планировать свои поездки и приезжать заранее на железнодорожный вокзал.

Информация о последних изменениях в расписании размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

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