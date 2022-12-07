В Самаре заключили 84 соглашения об изъятии домов для строительства метро

Работы по строительству станции "Театральная" идут по графику Фото: администрация Самары

В Самаре обсудили вопросы переселения людей из домов, которые находятся в зоне строительства станции метро «Театральная». Изъятию подлежат 167 зданий, принадлежащих 425 собственникам. Часть соглашений – 84 – уже заключены. По ним уже проведены выплаты. Также согласованы к изъятию из муниципального фонда 73 жилых помещения. Об этом стало известно 6 декабря 2022 года на заседании в областном правительстве под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

– Сейчас готовятся поправки в порядок предоставления соцвыплаты гражданам, у которых изъято единственное жилье для нужд региона. Изменения направлены на решение проблем, выявленных в ходе реализации этой меры поддержки, – отметили в кабмине.

Напомним, со всеми жителями, чьи дома подлежат расселению, были проведены встречи. По их итогам составили социальный паспорт нанимателя. Он включает контактные данные, информацию о соцстатусе человека и индивидуальные пожелания (одно из них – сохранение района проживания). Минстрой уже разработал дорожную карту по приобретению квартир. Минимальная площадь однокомнатной квартиры составит 28 кв. м.

Отметим, работы по строительству метро идут по графику. До конца 2022 года подрядчик должен завершить разработку стартового котлована и обустроить монолитное основание для старта тоннелепроходческого щита на 50 метров. Срок сдачи объекта намечен на 2024 год.

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