Коммунальная авария оставила без тепла жителей 162 домов в Курске

Теплоэнергетики уже приступили к устранению порыва на трубопроводе / Фото: vk.com/kurskadm

Утром в среду, 7 декабря 2022 года, в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Студенческой в Курске произошла серьезная коммунальная авария. На теплосетях выявили утечку. По словам местных жителей, там забил фонтан горячей воды, все заволокло густым паром. Кроме того, в некоторых домах уже похолодало.

По данным местного комитета ЖКХ, батареи остыли в 162 жилых домах, в пяти детских садах и четырех школах. Без отопления остались более 40 тысяч человек. Под отключение попали здания, расположенные по следующим адресам: ул. 50 лет Октября, 96, 96а; ул. Студенческая, ул. Мыльникова, четная сторона ул. Косухина, ул. Бойцов 9-й Дивизии, 185, п-т Хрущева, ул. Клыкова, ул. Плевицкой, 1-5, Майский бульвар.

Сотрудники аварийной службы уже занялись устранением коммунальной неприятности. На месте работают и сотрудники ГИБДД. Как пишут «Курские известия», вода, что залила проезжую часть, быстро замерзает, что осложняет движение транспорта. Предварительные сроки ликвидации аварии - вечер 7 декабря 2022 года.

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