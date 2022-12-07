В Самаре активисты Народного фронта передали генераторы электричества бойцам СВО

Помимо генераторов, военнослужащие получат печку и продуктовые наборы. Фото: Народный фронт Самарской области

Самарская область продолжает оказывать помощь бойцам СВО. Очередную партию гуманитарного груза на фронт отправили активисты регионального Народного фронта, управление федерального казначейства и учащиеся 174-й школы.

– Наша гуманитарная помощь адресована бойцам, с честью и достоинством выполняющим свой воинский долг. Я знаю, что посылки из Самары согреют душу и тело бойцов, – поделился член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Валерий Синцов.

В состав гуманитарного груза вошли продуктовые наборы, печка и генераторы электричества. Печку передали представители управления федерального казначейства, а школьники написали теплые письма для военнослужащих.

Генераторы электричества для бойцов СВО приобрели жители села Красноармейское. Закупка прошла в короткие сроки. Когда житель села Сергей прибыл в пункт с доставкой, активисты были удивлены: автомобиль был полностью загружен устройствами. Глядя на то, как земляки поддерживают героев, глава исполкома в Самарской области Владимир Марин отмечает: с такими соотечественниками победа не за горами.

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