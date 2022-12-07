Дополнительные рейсы введут на автобусном маршруте № 67 в Самаре с 12 декабря 2022 года

Интервал движения автобусов № 67 сократят до 2-3 минут / Фото: ПроТранспорт63

В Самаре решили скорректировать график работы популярного автобусного маршрута. Речь идет о № 67 «Северное шоссе – Железнодорожный вокзал». С понедельника, 12 декабря 2022 года, в его расписании появятся дополнительные рейсы. Об этом в соцсетях сообщила компания-перевозчик.

- Мониторинг показал, что по утрам наблюдается максимальная загрузка салонов автобусов в районе «ЖК «Новая Самара» в направлении вокзала. В связи с этим было решено ввести дополнительные рейсы от этого остановочного пункта в утренние часы пик, - рассказали в организации.

С понедельника на остановку «ЖК «Новая Самара» начнут подавать пустые машины в 6:57, 7:04, 7:10 и 7:16. Благодаря этому интервал движения автобусов сократится с 5-7 до 2-3 минут. Кроме того, как отмечает перевозчик, будет увеличена их провозная способность.

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