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НовостиОбщество8 декабря 2022 4:24

В Самаре пройдет историческая лекция «Промка всемогущая – обуза или потенциал?»

Павел Гнилорыбов расскажет о потенциале промышленной архитектуры
Алена ПРОВКИНА
Встреча состоится в музее имени Алабина

Встреча состоится в музее имени Алабина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет историческая лекция «Промка всемогущая – обуза или потенциал?» 13 декабря 2022 года. Мероприятие запланировало в музее имени Алабина на 19:00.

По информации представителей, лектором выступит историк Павел Гнилорыбов. В 2019 года за свой проект в социальных сетях он получит премию в номинации «Лучший городской блог или СМИ». Павел расскажет слушателям об индустриализации страны, потенциале российской промышленной архитектуры и его переосмыслении, а также о том, как сохранить архитектурно-промышленное наследие России.

Стоимость билета составляет 200 рублей, необходима предварительная регистрация на сайте. Билет можно купить только в кассе музея.

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