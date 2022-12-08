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НовостиОбщество8 декабря 2022 4:26

Глава Самары Елена Лапушкина ответит на вопросы жителей в прямом эфире 8 декабря 2022

Все желающие могут заранее задать свои вопросы под постом в соцсети
Ирина СИНЕГУБОВА
Будут обсуждаться национальные проекты, которые уже реализовали в этом году, а также планы властей на 2023 год.

Будут обсуждаться национальные проекты, которые уже реализовали в этом году, а также планы властей на 2023 год.

Уже сегодня, 8 декабря, в 13:30 глава Самары Елена Лапушкина проведет прямой эфир из Центра управления регионом, во время которого ответить на вопросы жителей из социальных сетей .

— В том числе, речь пойдет о реализации крупных инвестиционных проектов по модернизации систем тепло- и водоснабжения и преображении городских пространств в Самаре, — сообщает официальное сообщество Самарской области.

Помимо этого, будут обсуждаться национальные проекты, которые уже реализовали в этом году, а также планы властей на 2023 год. Задать вопросы Елене Лапушкиной может каждый желающий в комментариях под постом во Вконтакте.

Там уже накопились некоторые темы, интересующие самарцев. В их числе вопросы, связанные с общественным транспортом, дорогами, сносе домов, отсутствии тепла в квартирах. Посмотреть и послушать прямую трансляцию можно там же.

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