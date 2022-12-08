Самарский кардиолог рассказал, как снизить риски от гипертонии и что включить в рацион

Важно делать упражнения на свежем воздухе и ежедневно заниматься лечебной физкультурой. Фото: минздрав Самарской области

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по кардиологии Дмитрий Дупляков рассказал о гипертонической болезни и способах снижения рисков.

Гипертония характеризуется периодическим или стойким повышением артериального давления выше 140 и 90 мм. рт. ст. Чтобы избежать инсульта или инфаркта миокарда, нужно каждый день контролировать свое давление.

Врач советует и пересмотреть весь привычный уклад своей жизни. Стоит отказаться от курения и алкоголя, снизить употребление соли до 5-6 г в день, ограничить продукты с большим количеством животных жиров, включить в ежедневный рацион продукты, богатые калием, магнием и кальцием.

К таким относятся курага, чернослив, изюм, запеченный картофель, фасоль, петрушка, нежирный творог, желтки куриных яиц.Также важно делать упражнения на свежем воздухе и ежедневно заниматься лечебной физкультурой, бороться с ожирением, нормализовать режим сна, и постараться минимизировать стрессы.

— В 99% случаев применение лекарственных препаратов, снижающих артериальное давление, является обязательным. Обращайтесь за этим к профессионалу. Гипертонию нужно лечить постоянно, — подытожил Дмитрий Дупляков.

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