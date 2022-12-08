Торги на строительство 1-ой очереди Центральной в Самаре признали несостоявшимися, но подрядчика нашли

Начальная цена контракта составляет более 8,6 миллиардов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Торги на строительство 1-ой очереди магистрали Центральной в Самаре признали несостоявшимися, однако подрядчика нашли. Информация появилась на официальном сайте госзакупок.

— Открытый конкурс в электронной форме признан несостоявшимся. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Она соответствует требованиям, — указано на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более 8,6 миллиардов рублей. Подрядчика искало министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Строительство включает в себя проспект Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная". Первый этап затронет участок от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная".

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