Торги на строительство 1-ой очереди Центральной в Самаре признали несостоявшимися, но подрядчика нашли

Начальная цена контракта составляет более 8,6 миллиардов рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Торги на строительство 1-ой очереди магистрали Центральной в Самаре признали несостоявшимися, однако подрядчика нашли. Информация появилась на официальном сайте госзакупок.
— Открытый конкурс в электронной форме признан несостоявшимся. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Она соответствует требованиям, — указано на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет более 8,6 миллиардов рублей. Подрядчика искало министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Строительство включает в себя проспект Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная". Первый этап затронет участок от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная".
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