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НовостиОбщество8 декабря 2022 5:39

Торги на строительство 1-ой очереди Центральной в Самаре признали несостоявшимися, но подрядчика нашли

Информация появилась на официальном сайте госзакупок
Ирина СИНЕГУБОВА
Начальная цена контракта составляет более 8,6 миллиардов рублей.

Начальная цена контракта составляет более 8,6 миллиардов рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Торги на строительство 1-ой очереди магистрали Центральной в Самаре признали несостоявшимися, однако подрядчика нашли. Информация появилась на официальном сайте госзакупок.

— Открытый конкурс в электронной форме признан несостоявшимся. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Она соответствует требованиям, — указано на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более 8,6 миллиардов рублей. Подрядчика искало министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Строительство включает в себя проспект Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная". Первый этап затронет участок от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная".

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