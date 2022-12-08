В Самаре замглавы ГАУ за получение взятки приговорили к 8 годам лишения свободы

Денежное вознаграждение предназначалось за содействие в заключении госконтракта в рамках закупочных процедур. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре заместителя руководителя государственного автономного учреждения приговорили к 8 годам лишения свободы. Работник госслужбы получил взятку в размере 1,2 миллиона рублей.

— Денежное вознаграждение предназначалось за содействие в заключении госконтракта в рамках закупочных процедур на поставку спортивного оборудования и инвентаря в физкультурные комплексы Самары, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Мужчина был задержан 18 марта 2021 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело. А 28 ноября 2022 года Советский районный суд Самары признал его виновным.

Замглавы приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Помимо этого, его лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Мужчина обязан будет выплатить штраф в размере 3 миллионов 600 тысяч рублей.

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