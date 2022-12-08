Планы реновации исторического центра Самары обсудили в правительстве региона

В Самаре насчитывается около 120 исторических кварталов, в которых расположены 930 ОКН и 645 ЦГФО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве региона прошло совещание на тему реновации исторического центра Самары. В ходе него члены кабмина и представители городской администрации обсудили, как сделать застройку этой части областной столицы привлекательной для инвесторов и как сохранить ее облик.

Приблизить реновацию должно утверждение объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. Сейчас соответствующий документ находится на историко-культурной экспертизе. Получение экспертного заключения ожидается в конце декабря 2022 года. После этого документ направят в Минкульт РФ.

– Необходимо прийти к пониманию, как будет развиваться эта территория, нельзя допустить, чтобы она превращалась в руины. Мы должны услышать людей, которые живут в этих кварталах, – отметил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Новую жизнь старым кварталам – всего их около 120 – мог бы дать проект комплексного развития территорий. Однако найти инвестора на застройку исторического центра Самары сложно, поскольку там действует ряд ограничений – по плотности застройки и этажности зданий.

Отметим, в границах исторических кварталов находятся 930 ОКН и 645 ценных градоформирующих объектов, которые не имеют официального статуса. Что касается памятников архитектуры, то власти заинтересованы в их реставрации, а вот решения по объектам ЦГФО пока нет.

Виктор Кудряшов предложил участникам совещания продумать правила для работы с подобными зданиями, которые расположены на перспективных для КРТ территориях. Также он поручил составить паспорта исторических кварталов и отразить в них все ограничения и возможности господдержки. После этого можно будет приступить к консультациям с потенциальными инвесторами.

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