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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:43

Прямые авиарейсы запустят из Самары в Волгоград с 3 января 2023 года

Субсидируемые перелеты будут совместно выполнять Nordwind и «Икар»
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцы смогут летать в Волгоград два раза в неделю

Самарцы смогут летать в Волгоград два раза в неделю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области смогут бюджетно слетать в Волгоград. Прямые регулярные рейсы по этому направлению стартуют с 3 января 2023 года. Полеты в город-герой будет выполнять авиакомпания Nordwind.

– Субсидируемые перелеты будут выполняться совместно с авиакомпанией «Икар» два раза в неделю. Пассажиров планируется перевозить на комфортабельном самолете «Эмбраер 190». Он рассчитан на 110 мест, – говорится в сообщении перевозчика.

Рейсы из Самары в Волгоград намечены на вторник (отправление в 14:35) и пятницу (отправление в 12:15). Время в пути составит 1 час 35 минут. Стоимость билетов – от 4 тысяч рублей. Продажа уже открыта.

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