В Самаре наградят лучших добровольцев 10 декабря 2022 года

Волонтеров наградят на церемонии. Фото: СДМ

В Самаре планируют наградить лучших добровольцев и волонтеров. Торжественное мероприятие пройдет во Дворце культуры железнодорожников на улице Льва Толстого.

По информации Самарского Дома молодежи, в областной столице наградят самых горожан 10 декабря 2022 года, в 16:00. На церемонии соберутся те, кто оказывал безвозмездную помощь в организации мероприятий, а также помогал приютам и участвовал в акциях. По итогам года, из 2000 добровольцев наградят 50 самых активных.

Помимо этого, на церемонии отметят вклад в развитие добровольческого движения 11 образовательных организаций. Среди гостей мероприятия – замминистра руководителя департамента регионального госконтроля министерства социально-демографической политики региона Никита Владимир.

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