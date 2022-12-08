Первую очередь Центральной в Самаре начнут строить за 8,6 млрд рублей в 2023 году

Хоть конкурс в электронной форме признали несостоявшимися, подрядчика все-таки нашли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершились торги на строительство 1-ой очереди магистрали Центральной в Самаре. Ее начнут строить за 8,6 миллиардов рублей в 2023 году.

Хоть конкурс в электронной форме признали несостоявшимися, подрядчика все-таки нашли. По данным на официальном сайте госзакупок, по окончании срока подачи была только одна заявка на участие в закупке. Она соответствует всем необходимым требованиям.

Как сообщили в правительстве Самарской области, на данный момент контракт находится на стадии заключения. Напомним, работы планируются на проспекте Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная", а также на участке от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная".

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