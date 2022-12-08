Температура воздуха опустится ниже -20 градусов в Самарской области к концу недели

Морозная погода не спешит покидать регион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К концу недели в Самарской области станет еще холоднее. Температура воздуха в регионе может опуститься ниже -20 градусов.

- До конца рабочей недели погоду в Самарской области будет определять гребень Сибирского антициклона. Ожидается слабый ветер, преимущественно без осадков, - сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на пятницу, 9 декабря 2022 года, синоптики прогнозируют в регионе мороз до -14…-19 градусов. Местами столбик термометра может опуститься до -24. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -8…-13 градусов. Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на субботу, 10 декабря, температура воздуха составит -10…-15 градусов, местами – до -20. Днем будет немного «теплее» – до -5…-10 градусов. Юго-восточный ветер усилится до 8-13 м/с. Местами прогнозируется небольшой снег

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