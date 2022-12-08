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НовостиОбщество8 декабря 2022 10:14

Власти опровергли срыв торгов на проектирование пятой очереди набережной Волги в Самаре

Выбор подрядчика продолжается
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава департамента градостроительства Самары Василий Чернов прокомментировал приостановку торгов на проектирование пятой очереди набережной Волги. Он заверил, что электронный аукцион не сорван, он продолжается.

- Торги были приостановлены 7 декабря 2022 года решением Самарского УФАС. Причиной стала поступившая в ведомство жалоба от заявителя, который не является участником закупки, - сообщил Василий Чернов.

По словам чиновника, в четверг, 8 декабря, в Самаре прошло заседание комиссии ФАС по поводу поступившей жалобы. Ее решили не рассматривать, поскольку заявитель не является участником торгов. Таким образом, электронный аукцион продолжается. Идет прием заявок. Победителя определят 12 декабря 2022 года.

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