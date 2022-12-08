Унесло за 300 метров от берега: в Самарской области рыбаки оказались на льдине посреди реки

На помощь пострадавшим вышел аэроглиссер «Север» со спасателями на борту. Фото: ПСС Самарской области

Днем в четверг, 8 декабря, на реке Уса в Шигонском районе развернулась настоящая спасательная операция. Спасатели оказывали помощь рыбакам, которые оказались отрезаны от берега на льдине. Подробности сообщили в ПСС Самарской области.

Все произошло напротив базы отдыха «Услада». Мужчины рыбачили на льду, когда порывы ветра оторвали льдину от ледового поля. Рыбаков отнесло на 300 метров от береговой линии, им потребовалась помощь спасателей.

– В 12.30 от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север». Преодолев участки с открытой водой и ледовыми полями, спасатели добрались до терпящих бедствие, – рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Мужчины поднялись на борт и к 14:30 успешно добрались до спасательной станции. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.

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