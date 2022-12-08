Медиафорум «Мой бизнес» стартовал в Самарской области 8 декабря 2022 года

Медиафорум продлится три дня

В четверг, 8 декабря, в Самаре стартовал «Мой бизнес. Медиафорум-2022». Это мероприятие объединило 84 представителя коммуникационных блогов региональных центров «Мой бизнес». Его организовали Минэкономразвития РФ и правительство Самарской области.

Медиафорум продлится три дня. За это время участники обсудят вопросы продвижения господдержки бизнеса. Это работа со СМИ, создание нешаблонных инфоповодов, а также новые принципы ведения соцсетей и копирайтинга.

- Вместе с Минэкономразвития России собрали в Самарской области представителей более 80 регионов, которые работают по таким направлениям поддержки предпринимательства, как информирование, освещение, популяризация. Рады, что нашему региону есть, чем в этой части поделиться, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Он выразил уверенность, что серия образовательных мероприятий и тренингов будет полезна специалистам всех регионов, в том числе Самарской области.

Напомним, центры «Мой бизнес» были созданы как места получения мер поддержки предпринимателями в режиме «одного окна». Представителей бизнеса информируют по всем популярным информационным каналам, в том числе через соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram. Также проводится рекламная компания на ТВ-каналах и радио. Благодаря этому нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» является одним из самых узнаваемых, отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

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