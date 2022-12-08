Межвузовский кампус на 5 тысяч мест хотят возвести в районе стадиона "Солидарность Арена" Фото: правительство Самарской области

Проект межвузовского кампуса Самарской области победил в федеральном конкурсе. Благодаря этому регион получит софинансирование на строительство объекта. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря 2022 года, на заседании правительства РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

- Важный день и важное событие для Самарской области - регион победил в конкурсе по размещению межвузовского кампуса. Я благодарен нашим коллегам из правительства РФ за оценку наших усилий, а также президенту Владимиру Путину за его поддержку. Я хочу поздравить всех студентов, преподавателей, всех жителей с этим важнейшим решением, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, межвузовский кампус будет рассчитан на 5 тысяч мест. Его планируют построить возле стадиона «Солидарность Арена» в Самаре. Кампус станет точкой притяжения для студентов разных вузов страны, а также площадкой для подготовки молодых специалистов.

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