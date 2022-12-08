В Самаре в 2022 году в шесть раз сократилась очередность в детские сады

Очередность снизилась с 15% до 2,5% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в текущем году значительно сократилась очередность в детские сады. Об этом сообщила мэр города Елена Лапушкина в ходе прямого эфира в областном Центре управления регионом.

– Очередность снизилась с 15% до 2,5%, то есть почти в шесть раз. Конечно, в некоторых районах она еще существует. Но мы ведем работу в этом направлении, – отметила Елена Лапушкина.

Мэрия города продолжает работу по строительству детсадов, возвращает в систему образования уже существующие здания. В этом году в Самаре было сдано два детских сада. Они расположены на улицах Ташкентской и Подшипниковой.

До конца года должны быть сданы дошкольные учреждения в Куйбышевском и Советском районах. Они были возвращены в систему образования, сейчас в них идет капитальный ремонт.

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