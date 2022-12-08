Власти Самары закупят новые автобусы, трамваи и электробус в 2023 году

Мэрия планирует приобрести несколько единиц транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областную столицу в 2023 году ждет обновление пассажирского транспорта. В частности, власти намерены приобрести новые автобусы, трамваи и электробус. Об этом сообщила мэр города Елена Лапушкина во время прямого эфира из ЦУР Самарской области.

По словам главы Самары, в следующем году запланирована закупка 12 трамвайных вагонов и электробуса с двумя зарядными станциями. Помимо этого, решается вопрос об обновлении автобусного парка. Так, в первом квартале планируется закупка 39 автобусов.

Глава города также сообщила о проведении рекрутинговой компании по поиску новых кадров в МП «ТТУ». Благодаря увеличению зарплат и выплате подъемных для новых сотрудников число желающих устроиться на вакансию водителя заметно увеличилось. Это, в свою очередь, повысило количество единиц электрического транспорта на городских дорогах со 185 до 228.

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