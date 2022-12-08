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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 15:34

В Самаре мама с сыном разбились о столб на Пугачевском тракте 8 декабря 2022 года

Женщина погибла на месте, а восьмилетнего мальчика доставили в реанимацию
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
За жизнь ребенка борются врачи

За жизнь ребенка борются врачи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 8 декабря 2022 года, в Самаре на пересечении улиц Пугачевский тракт и Егорова произошла смертельная авария. Как стало известно «КП-Самара», 37-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в столб. В машине находился также ее восьмилетний сын.

- Женщина погибла на месте, ее зажало в салоне автомобиля. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сейчас за его жизнь борются врачи, - рассказал нам собственный источник.

Редакция «КП-Самара» обратилась в ГУ МВД по Самарской области за официальным комментарием по данному ДТП. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.