В Самаре мама с сыном разбились о столб на Пугачевском тракте 8 декабря 2022 года

За жизнь ребенка борются врачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 8 декабря 2022 года, в Самаре на пересечении улиц Пугачевский тракт и Егорова произошла смертельная авария. Как стало известно «КП-Самара», 37-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в столб. В машине находился также ее восьмилетний сын.

- Женщина погибла на месте, ее зажало в салоне автомобиля. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сейчас за его жизнь борются врачи, - рассказал нам собственный источник.

Редакция «КП-Самара» обратилась в ГУ МВД по Самарской области за официальным комментарием по данному ДТП. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.