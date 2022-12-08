Отчаялся из-за безответной любви: в Тольятти мужчина поджег Audi своей экс-возлюбленной

Поджигателя отправили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящая драма развернулась на территории Тольятти в начале текущей недели. Местная жительница обнаружила, что неизвестный поджег ее Audi Q5. Позднее выяснилось, что поджигатель – это экс-сожитель пострадавшей, который решился на отчаянный поступок из-за сильных чувств. Подробности этой истории сообщили в прокуратуре Самарской области.

Инцидент произошел 5 декабря 2022 года на парковке напротив здания дом быта «Орбита» на ул. Революционной, 52. По информации областной прокуратуры, примерно между 3:00 и 4:00 неизвестный поджег Audi Q5. Сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

Расследование привело оперативников к бывшему сожителю пострадавшей – гражданину Узбекистана. Мужчина признался, что действительно пошел на преступление. Причина – ревность и безответная любовь к бывшей пассии.

Влюбленного поджигателя задержали и отправили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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