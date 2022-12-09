В Самаре более 30% местных жителей рассчитывают на выплату годового бонуса

В областной столице не все получат премии к Новому году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, что хотели бы получить годовой бонус в декабре 2022 года. На выплату рассчитывают более 30% опрошенных.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные горожане. Отмечают, что каждая третья компания планирует выплатить премии по итогам года. Только 19% организаций премирует всех сотрудников, а 14% сделает это выборочно. 35% работодателей сообщили, что не намерены выплачивать бонусы в 2022 году.

Помимо этого, 32% компаний пока еще не решили вопрос с выплатами годовых бонусов. 63% опрошенных признались, что и вовсе не ожидают премий к Новому году.

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