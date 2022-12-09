Мемориальную доску погибшему в СВО офицеру Росгвардии открыли в школе Самары

Дениса Лазутина посмертно наградили орденом Мужества Фото: Предоставлено пресс-группой управления Росгвардии по Самарской области

В Самаре открыли мемориальную доску в память об офицере спецназа Росгвардии — подполковнике полиции Денисе Лазутине. Он погиб в ходе специальной операции и посмертно был награжден орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Мемориальную доску с портретом Дениса Лазутина разместили в холле школы № 124 Самары. Именно в этом учебном заведении офицер окончил 9 классов. Торжественное мероприятие прошло накануне Дня героев Отечества при участии замдиректороа Росгвардии РФ генерал-полковника Алексея Кузьменкова и депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

- Денис Александрович неоднократно выезжал в служебные командировки в неспокойные регионы. Он неизменно четко и грамотно выполнял задачи по разоружению незаконных формирований и восстановлению конституционного порядка. К сожалению, командировка в зону СВО стала для него последней, - рассказал Алексей Кузьменков.

Генерал-полковник отметил, что Денис Лазутин был замечательным человеком. Его гибель — большая потеря. Также Алексей Кузьменков выразил соболезнования родным и близким бойца.

Добавим, в школе № 124 теперь есть не только мемориальная доска, но и парта героя. На ней размещен QR-код, с помощью которого ученики смогут перейти на официальный сайт Росгвардии и узнать о подвиге Дениса Лазутина.

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