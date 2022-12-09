В Самарской области пройдут дорожные рейды с 9 по 11 декабря 2022 года

В регионе пройдут масштабные рейды
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области сотрудники дорожной полиции проведу направленные широкомасштабные рейды. Мероприятие пройдет с 9 по 11 декабря 2022 года.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, традиционно, в выходные дни сотрудники госавтоинспекции выйдут на усиленный режим несения службы. В период рейдов задействуют максимальное количество сотрудников, в том числе руководство. Особое внимание уделят водителям в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в первый раз нетрезвые автолюбители должны будут оплатить штраф. Также их временно лишат удостоверения. При повторном нарушении, водители могут понести уголовную ответственность.
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