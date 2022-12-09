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НовостиОбщество9 декабря 2022 9:38

В Самаре завершен еще один этап модернизации городских очистных сооружений

Специалисты обновили отстойники
Алена ПРОВКИНА
В областной столице завершили еще один этап. Фото: "РКС-Самара"

В областной столице завершили еще один этап. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты завершили еще один этап модернизации. К запуску подготавливают вторичный отстойник.

По информации «РКС-Самара», теперь вторичная очистка вод будет вестись по новой технологии. В огромных резервуарах проводят очистку перед выпуском в водохранилище. Работники заменили скребковую систему, а также на основе засыпали гранулята. Благодаря этому улучшится очистка вода.

Подобная очистка также хорошо скажется на состояние воды в Волге. Замены планируют провести еще на трех отстойниках. Работы входят в федеральный проект «Оздоровление Волги».

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