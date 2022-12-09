В Самаре завершен еще один этап модернизации городских очистных сооружений

В областной столице завершили еще один этап. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты завершили еще один этап модернизации. К запуску подготавливают вторичный отстойник.

По информации «РКС-Самара», теперь вторичная очистка вод будет вестись по новой технологии. В огромных резервуарах проводят очистку перед выпуском в водохранилище. Работники заменили скребковую систему, а также на основе засыпали гранулята. Благодаря этому улучшится очистка вода.

Подобная очистка также хорошо скажется на состояние воды в Волге. Замены планируют провести еще на трех отстойниках. Работы входят в федеральный проект «Оздоровление Волги».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.