Построенный в середине XIX века собор на ул. Степана Разина защитили от сноса в Самаре

Собор является объектом культурного наследия регионального значения / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре защитили от сноса еще один памятник истории и культуры. Речь идет о Спасо-Вознесенском (старом) соборе на улице Степана Разина, 78. Соответствующий приказ опубликован на сайте УГООКН региона.

Собор взяли под охрану. Предметом охраны стали само здание, выполненное в стиле классицизм; купол с крестом над ним; колокольня; притвор трехчастный; одноэтажные строения; декор; аммосовское (духовое) отопление 1893 года под оконными проемами, топочная в подвале и др.

Напомним, Спасо-Вознесенский собор был построен в 1843 году. Спустя несколько лет при нем открыли женскую церковно-приходскую школу. В 1930 году церковь закрыли, а затем переоборудовали под клуб кустарей.

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