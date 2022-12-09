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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:10

В Самаре Волга уже начала покрываться льдом

Городской блогер поделился кадрами
Алена ПРОВКИНА
Реку сковал лед. Фото: скриншот видео

Реку сковал лед. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал, как сейчас выглядит Волга. Воду начинает сковывать лед.

Судя по опубликованным кадрам, лед появился только в некоторых местах. Жители смогут посмотреть на состоянии реки с высоты птичьего полета. Специалисты все еще не рекомендуют выходить на поверхность, особенно устраивать зимние рыбалки. Появившийся лед еще не устойчив.

Напомним, несмотря на предупреждения об опасности, некоторые горожане решили с комфортом провести рыбалку. Они вытащили диван на реку.

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