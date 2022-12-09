Реверсивное движение ввели на ул. Революционной в Самаре из-за обновления канализации

Работы на ул. Революционной планируют завершить к концу следующей недели / Фото: РКС-Самара

В Самаре ввели реверсивное движение на участке улицы Революционной между Гаражной и Дыбенко. Причина — проведение ремонтных работ на канализационной линии диаметром 200 мм. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

— Сотрудники цеха эксплуатации канализации строят два новых колодца. Прежние из кирпича выработали свой ресурс и начали разрушаться из-за газовой коррозии, — рассказали ресурсники.

Новые колодцы построят из железобетона, который отличается долговечностью. Для проведения работ пришлось вскрыть часть дороги. Поэтому на участке улицы Революционной временно ввели реверсивное движение. Завершить ремонт коммунальщики планируют к концу следующей недели.

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