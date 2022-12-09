Каток начали заливать на набережной Волги у бассейна ЦСКА в Самаре

Специалисты готовят площадку для массового катания на коньках / Фото: МП "Самарская набережная"

В Самаре скоро заработает еще один бесплатный каток. Он появится на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА. Специалисты уже приступили к заливке ледовой площадки. Об этом в четверг, 8 декабря 2022 года, сообщили представители МП «Самарская набережная».

Когда каток будет готов к приему гостей, пока неизвестно. Дату открытия площадки и режим ее работы сообщат позднее. Отметим, что набережную уже вовсю готовят к Новому году. Там установили две елки. Одну зеленую красавицу разместили на Некрасовском спуске, а вторую — на Маяковском.

На набережной Волги установили две елки / Фото: МП "Самарская набережная"

Напомним, сегодня, 9 декабря 2022 года, в Самаре открылся первый городской каток. Он заработал в парке 50-летия Октября. Ранее «КП-Самара» писала, как будет функционировать ледовая площадка и сколько стоит прокат коньков.

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