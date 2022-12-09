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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:44

В Самаре планируют забрать для муниципальных нужд квартиры в доме у Хлебной площади

Под изъятие попали помещения в здании на пересечении ул. Алексея Толстого и Крупской
Анастасия ФИЛАТОВА
Жилые и нежилые помещения изымут для муниципальных нужд

Жилые и нежилые помещения изымут для муниципальных нужд

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре для муниципальных нужд изымут земельный участок и помещения расположенного на нем многоквартирного дома. Речь идет о здании на пересечении улиц Алексея Толстого и Крупской в Самарском районе. Оно находится неподалеку от Хлебной площади. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

— Изъятию подлежит земельный участок площадью 582 кв. м и расположенные в доме жилые и нежилые помещения, — говорится в постановлении мэрии.

У собственников планируют забрать квартиры № 3, 4 площадью 69,9 кв. м; № 5 площадью 61,7 кв. м; №№ 5, 6, 7, 8 общей площадью 146,6 кв. м. Также власти намерены изъять нежилое помещение общей площадью 531,2 кв. м. Оно используется как магазин.

Департамент управления имуществом Самары должен оповестить собственников помещений и провести с ними переговоры — обговорить условия изъятия. Также ведомство должно определить размер возмещения.

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