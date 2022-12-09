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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:46

В Самаре два дома останутся без холодной воды 15 декабря 2022 года

Причина – ремонтно-профилактические работы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Специалисты ООО «РКС-Самара» будут менять задвижки на насосной станции подкачки.

Специалисты ООО «РКС-Самара» будут менять задвижки на насосной станции подкачки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе несколько домов в Самаре останутся без холодного водоснабжения. Причина – проведение ремонтно-профилактических работ. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «РКС-Самара».

– Специалисты «РКС-Самара» планируют заменить задвижки на насосной станции подкачки с кратковременным отключением воды, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

В четверг, 15 декабря 2022 года, холодную воду отключат по следующим адресам: ул. Ново-Вокзальная, 110А, пр. Карла Маркса, 294. Подача ХВС будет приостановлена с 9:00 до 15:00.

Отмечается, что сроки отключения – предварительные. В дальнейшем список работ может быть скорректирован.

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