Мэрия запретила строительство гостиницы на ул. Коммунистической в Самаре

Гостиницу планировались разместить между Казанской церковью и «Домом с часами». Фото: Яндекс.Карты

Власти Самары запретили строительство гостиницы на улице Коммунистической. Соответствующая информация отражена в постановлении мэрии.

Согласно документации, построить объект планировала некая Юсифова Л.Т. Заявитель просила предоставить разрешение на условно разрешенный вид земельного участка площадью 731 «квадрат» под гостиничное обслуживание. Площадка расположена между Казанской церковью и «Домом с часами». Однако власти ответили отказом.

Из постановления следует, что причиной для такого решения послужило местоположение участка. Выяснилось, что он расположен в границах охранной зоны памятника истории и культуры регионального значения «Казанской Божией Матери церковь-школа при епархиальной богодельне им. Государя Императора Александра III».

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